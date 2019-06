Mit Drogen und Waffen auf der Autobahn unterwegs

Am Montag wurde gegen 18:15 Uhr ein 36-Jähriger Mann am Steuer eines Ford auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Würzburg zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft.

Der aus Bosnien-Herzegowina stammende und in Rüsselsheim lebende Herr konnte hierbei keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Während der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass er offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung des Fords konnten dann mehrere Betäubungsmittel in geringen Mengen im Fahrzeug versteckt aufgefunden werden, zudem lagen griffbereit im Bereich des Fahrersitzes ein Schlagring und ein Kampfmesser mit einer Klingenlänge von rund 19 Zentimetern.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetzt, Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Weibersbrunn: Unter der Wirkung von Cannabis am Steuer

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Gegen 10 Uhr wurde am Montagmorgen ein 23-Jähriger Niederländer am Steuer eines Pkw BMW auf der A3 in Richtung Würzburg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann offensichtlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Auf Vorhalt räumte er den zeitnahen Konsum von zwei Joints ein. Daraufhin musste sich der Herr einer Blutentnahme unterziehen, seine Weiterfahrt wurde zudem unterbunden. Ihn erwartet eine Anzeige, da er ein Fahrzeug unter der Wirkung berauschender Mittel im Straßenverkehr führte.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschafenburg-Hösbach