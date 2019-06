Mit Drogen beim Angeln erwischt

Zu beanstanden gab es bei den Anglern fischereirechtlich nichts. Bei der Kontrolle eines 34-jährigen Anglers aus dem Landkreis Würzburg wurden die Beamten anderweitig fündig und entdeckten im Kofferraum neben seinen Angelutensilien ein kleines Tütchen mit zwei Cannabisblüten. Die Kleinmenge Cannabis wurde beschlagnahmt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden keine weiteren Drogen mehr gefunden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Vandalismus in Eußenheim

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, ungefähr gegen 02:00 Uhr, hatten drei unbekannte Jugendliche im Bereich Am Stockbrunnen in Eußenheim mehrere Warnbaken einer Baustelle umgeworfen und diese dadurch beschädigt. Sie sollen auch einen Zaun eines Anwohners beschädigt haben. Der Sachschaden beträgt ca. 120,- Euro. Zeugen gibt es leider nicht. Die Polizeiinspektion Karlstadt nimmt daher gerne sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09353/9741-0 entgegen.

Polizei Karlstadt/mkl