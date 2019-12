Mit Drogen auf der A3 bei Weibersbrunn unterwegs

Der 27-jährige Beifahrer des VW Golf räumte daraufhin ein, dass es sich um sein Rauschmittel handeln würde. Nach der Anzeigenaufnahme und Sicherstellung des Betäubungsmittels durften dann der Beschuldigte und der 25-Jährige Fahrer des VW ihre Ski-Urlaubsreise in Richtung Süden fortsetzen.

Gefälschten Führerschein vorgezeigt: Hösbach

Am Dienstag kontrollierte gegen 3.00 Uhr eine Streife der Verkehrspolizei bei Hösbach einen 33-Jährigen Rumänen, der mit seinem BMW die A3 in Richtung Würzburg befuhr. Auf Verlangen händigte der Mann den Beamten einen rumänischen Führerschein aus, der sich bei genauer Betrachtung als gefälscht herausstellte. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Mann ersten Ermittlungen zufolge nicht. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem ein sogenanntes Einhandmesser bei dem Beschuldigten aufgefunden. Dieses hätte der Mann nicht mit sich führen dürfen. Gegen den Herrn wurde ein Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem musste er für die zu erwartende Strafe eine Sicherheit hinterlegen.

Audi A6 mit riskanter Fahrweise auf A3 unterwegs

Am Montag befuhr ein blauer Audi A6 Avant mit Gießener Kennzeichen (GI) die A3 in Richtung Würzburg und fiel erstmalig gegen 18.50 Uhr im Bereich Hösbach negativ auf. Anschließend trat das Fahrzeug bis zur Anschlussstelle Helmstadt immer wieder durch seine grob rücksichtslose und gefährliche Fahrweise in Erscheinung. Der bislang unbekannte Fahrer überholte unter anderem Fahrzeug über den Pannenstreifen, wechselte mit hoher Geschwindigkeit in riskanter Weise die Fahrspuren, bremste andere Verkehrsteilnehmer aus und fuhr zwischen zwei Fahrspuren zwischen Autos hindurch.

Wem dieses Fahrzeug aufgefallen ist und wer sich durch diesen gefährdet fühlte, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc