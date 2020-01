Mit Auto überschlagen - Frau leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto zwischen Waldzell und Pflochsbach aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug geriet in die Böschung und überschlug sich hierbei. Die Unfallverursacherin konnte sich alleine aus dem Wagen befreien und wurde anschließend medizinisch versorgt. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Unfallstelle wurde durch die FFW Pflochsbach abgesichert.

Unfallflucht in Lohr

Lohr a. Main: In der Zeit von Freitagmorgen 6 Uhr bis 22 Uhr wurde ein in der Grafen-von- Rieneck-Straße parkender weißer Peugeot-Klein-transporter von unbekannten Fahrzeugführer angefahren und vorne links beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

dc/Meldungen der Polizei Lohr