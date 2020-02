Mit Alkohol im Blut in die Verkehrskontrolle gerauscht

Bei ihr wurde im Anschluss ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher den Anfangsverdacht bestätigte. Es wird eine Anzeige gefertigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Verschlossenes Fahrrad entwendet

Mömlingen, Lkrs. Miltenberg, In der Zeit vom 30.01. auf den 31.01.2020 wurde in Mömlingen, Blumenstraße 4, ein dort hinter einem Traktor abgestelltes, verschlossenes rotes Damenfahrrad der Marke Hercules durch einen bis dato unbekannten Täter entwendet. Es wird nach Hinweisen auf den Täter gesucht.

Betäubungsmittel aufgefunden

Großwallstadt und Kleinwallstadt, Lkrs. Miltenberg, Am 01.02.2020 führten in den späten Abendstunden zwei Kontrollen jeweils geringe Mengen an Betäubungsmitteln zu Tage. Bei einem 32 jährigen Beifahrer eines kontrollierten Pkw wurden in Großwallstadt eine Kleinmenge Amfetamin und bei einem 17jährigen Jugendlichen im Bahnhofsbereich Kleinwallstadt ebenfalls die vorgenannte synthetische Drogen aufgefunden und sichergestellt. Beide Personen erwartet eine Anzeige wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.

Polizei Obernburg/mkl