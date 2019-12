Mit Alkohol im Bach festgefahren

Da die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, musste er seinen Führerschein abgeben und zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle folgen. Ein im Vorfeld bei ihm freiwillig durchgeführter Alkoholtest hatte einen Wert von 0,86 Promille ergeben. Bei dem außergewöhnlichen Fahrmanöver des Mannes entstand keinerlei Sachschaden, das Gewässer wurde offensichtlich nicht beeinträchtigt.



Wildunfälle

Im Dienstbereich der PI Marktheidenfeld wurden am Wochenende insgesamt drei Wildunfälle gemeldet. Zweimal kollidierte jeweils ein Reh, einmal eine Wildsau mit einem Auto. Der hierbei an den drei beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden liegt bei ca. 7500.- EUR.

Räumfahrzeug missachtete die Vorfahrt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke übersah der Fahrer eines Räumfahrzeugs am 13.12.2019, 10.45 h einen gerade im Kreisverkehr befindlichen Renault-Fahrer und touchierte dessen Fahrzeug mit der vorderen linken Ecke seiner Räumschaufel. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von 5000.- EUR.

Vorfahrtsmissachtung

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart – Am 13.12.2019 gegen 13.10 h missachtete eine Opel-Fahrerin beim Einbiegen von der MSP 36 auf die ST 2315 einen in Richtung Altfeld fahrenden Pkw Toyota, dessen Fahrer gerade noch einen Zusammenstoß durch Ausweichen verhindern konnte. Der Toyota drehte sich hierbei auf der schneeglatten Fahrbahn und landete schließlich in der Leitplanke. Der entstandene Fremdschaden beträgt 2000.- EUR.

Aufgrund des einsetzenden Schneefalls am Freitagvormittag (13.12.2019) ereignete sich eine Vielzahl von Verkehrsunfällen. Die nachfolgend angeführten Unfälle ereigneten sich ausnahmslos aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen!

In Gegenverkehr gerutscht

Röttbach, Lkr. Main-Spessart – Gegen 7.30 Uhr rutschte ein Auto-Fahrer am Ortseingang von Röttbach auf der MSP 32 in einen entgegenkommenden Suzuki. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene Gesamtschaden liegt bei 10.000 EUR.

Beim Wenden im Zaun gelandet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Um 12.30 Uhr rutschte ein Paketzusteller in der Schützenhausstraße mit seinem Fahrzeug in einen Grundstückzaun und beschädigte ebenfalls eine dort befindliche Straßenlaterne. Der hierbei entstandene Fremdschaden liegt bei 1500.- EUR. Am Daimler Vito des Fahrers beträgt der Schaden 2000.- EUR.

Mit Lkw kollidiert

Unterwittbach, Lkr. Main-Spessart – In einen vorausfahrenden Lkw rutschte am 13.12.2019 gegen 13.15 h eine Daimler-Fahrerin auf der MSP 35 bei Unterwittbach. Grund für die Rutschpartie war hier nicht nur die schneebedeckte Fahrbahn, sondern auch die Tatsache, dass die Auto-Fahrerin zum Unfallzeitpunkt noch mit Sommerreifen unterwegs war. Der Gesamtschaden beträgt 7500.- EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Trennfeld, Lkr. Main-Spessart – Alleinbeteiligt rutschte am 13.12.2019 gegen 13.50 h eine 18-jährige Fahranfängerin auf der MSP 36 bei Trennfeld nach links in den Straßengraben. Die junge Frau blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden i. H. v. 2000.- EUR.

Straßenlaterne und Verkehrszeichen gerammt

Altfeld, Lkr. Main-Spessart – Ins Rutschen kam am 13.12.2019 gegen 12.30 h eine 30-jährige VW-Fahrerin im Kreisverkehr auf der MSP 31 bei Altfeld. Hierbei beschädigte sie eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrszeichen. Gesamtschaden: 3000.- EUR

Radfahrer mit 1,6 Promille unterwegs

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart – Ordentlich „getankt“ hatte am 14.12.2019 ein 21-jähriger Radfahrer, als er gegen 01.30 h in eine Polizeikontrolle geriet. Der Radfahrer, der in Schlangenlinien und auf dem Gehweg unterwegs war, musste die Weiterfahrt einstellen und die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Ein zuvor durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest hatte bei dem Mann einen Wert von 1,6 Promille ergeben.

Unerlaubte Abfallentsorgung

Röttbach, Lkr. Main-Spessart – Eine einfache jedoch unerlaubte Methode der Abfallentsorgung dachte sich am 14.12.2019 gegen 16.15 h ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Röttbach aus. Der Mann, der mit einem silberfarbenen Pkw Citroen mit „auswärtigen“ Kennzeichen unterwegs war entsorgte in der Vergangenheit offenbar mehrfach seinen Hausmüll in einem Restmüllcontainer, der auf einem Privatanwesen „Am Trieb“ aufgestellt ist. Weiterhin lud der Mann einen teilweise mit ätzender Flüssigkeit befüllten Plastikkanister in den Müllcontainer. Neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch erwartet den Mann weiterhin ein Verfahren nach dem Abfallverbringungsgesetzt, weil er illegal gefährliche Abfälle entsorgte. Wer kann hierzu Hinweise geben?

mkl/Polizei Marktheidenfeld