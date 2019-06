Mit 2 Promille Kontrolle verloren - Fahrt Endet an der Böschung

Der Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. > zu unserem Bericht

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger die A 45 in Fahrtrichtung Gießen. An der Anschlussstelle Alzenau-Mitte verließ er die Autobahn. Hier fuhr er zunächst aus unbekannten Gründen quer über den Grünbereich zwischen Ab- und Auffahrt. Am Ende der Wiesenfläche, kurz vor der Auffahrt, wurde der Sprinter durch den Kontakt mit dem Straßengraben ausgehebelt und überschlug sich, so dass das Fahrzeug über die Auffahrt zur A 45 katapultiert wurde und auf der gegenüberliegenden Seite ca. 4 m die Böschung hinab stürzte. Dort blieb das Fahrzeug stark demoliert auf der linken Seite liegen. Durch sofortiges einschreiten von Ersthelfern wurde der 54-jährige aus dem Fahrzeug geborgen und erstversorgt. Gegenüber den Beamten äußerte er zunächst, lediglich der Beifahrer gewesen zu sein. Der Fahrer hätte die Unfallstelle sofort verlassen. Der Grund hierfür war schnell klar, denn der 54-jährig hatte stolze 2 Promille und keinen Führerschein. Seine Fahreigenschaft wurde noch vor Ort geklärt und eine Blutentnahme angeordnet.

Der 54-jährige wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt und zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Für Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme waren die örtlichen Feuerwehren aus Alzenau, Hörstein und Karlstein unterstützend tätig. Die Anschlussstelle Alzenau-Mitte, Fahrtrichtung Gießen, war hierfür ca. 2 Stunden gesperrt.

Bessenbach, Lkr. Aschaffenburg: Ein 33-jähriger Land-Rover Fahrer befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag die A 3 in Richtung Süden, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt konnte durch einen weiteren Insassen des Land-Rovers fortgesetzt werden.

Main-Report

Wiesenfläche am Mainufer niedergefahren

Erlenbach am Main, Lkr. Miltenberg: Beamte der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg stellten einen Angler fest, der mit seinem Pkw am Mainufer eine größere Wiesenfläche niederfuhr. Da diese nicht für den öffentlichen Verkehr frei gegeben war, erwartet den 33-jährigen für seine Zuwiderhandlung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.