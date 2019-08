Mit 135 in der 80er-Zone geblitzt

An acht Messstellen wurden insgesamt 28 Fahrzeugen wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der gegen 11:45 Uhr auf der B 8 bei Kleinostheim mit 135 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Ein Zweiter befuhr die Kreisstraße AB 2 vom Engländer in Richtung Sailauf und hatte am Messpunkt im Ortsbereich 102 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Beide Fahrzeugführer müssen mit einer hohen Geldstrafe (mehrere hundert Euro) und einem Fahrverbot rechnen.

Haft nach räuberischem Ladendiebstahl

Der 19-jährige Täter, welcher am Dienstagabend gegen 22:40 Uhr in einer Tankstelle in der Würzburger Straße eine Spendenbox an sich gerissen hatte und geflüchtet war (wir berichteten), wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und schickte den Täter hinter Gitter.

Leergutdiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum des letzten halben Jahres mehrere hundert Flaschen Leergut aus einem Holzschuppen einer Gaststätte in der Innenstadt. Der angerichtete Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, welche in der Nacht Personen beobachtet haben, die auffallend große Säcke durch die Innenstadt schleppten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021 8572230 zu melden.

Fahrradsturz ohne Fremdbeteiligung

Haibach: Am Mittwochmorgen um 6:30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Rad die Aschaffenburger in Richtung Würzburger Straße. An der Einmündung bremste er auf regennasser Teerdecke, kam ins Schleudern und stürzte darauf ohne jegliche Fremdbeteiligung auf die Seite. Der Mann wurde mit einem Knochenbruch ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Sachschaden: 200 Euro

Mazda angefahren und geflüchtet

Mainaschaff: In der Zeit von Dienstag, 19:15 Uhr bis Mittwoch, 9:30 Uhr wurde in der Mainparkstraße ein schwarzer Mazda von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Tür angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Fremdschaden von ca. 1000 Euro und flüchtete.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Stockstadt: Am Mittwoch zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr wurde in der Jahnstraße ein brauner Renault Twingo von einem unbekannten Pkw, vermutlich in weißer Farbe, angefahren und beschädigt. Unfallflucht mit 1500 Euro Fremdschaden.

Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Kleinostheim: Auf einem Parkplatz im Reinhard-Heraeus-Ring wurde am Mittwoch um 15:50 Uhr ein Pkw Ford von einem anderen Auto angefahren und beschädigt. Hierbei entstand ein Fremdschaden von 1000 Euro. Die Unfallflucht wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher der Geschädigten einen Zettel an ihrem Fahrzeug hinterließ. Die Ermittlungen dauern an.

vd/Polizei Aschaffenburg