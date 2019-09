Mit 1,84 Promille auf dem Fahrrad in Klingenberg unterwegs

Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 53-jährige Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Dem Mann wurde folglich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun im Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten.

Opel-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Leidersbach - Am Samstagabend um kurz vor Mitternacht wurde die Fahrerin eines Opels in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde durch die Streife starker Marihuanageruch wahrgenommen. Die 20-jährige Fahrerin gab im Gespräch mit den Polizeibeamten zu, wenige Stunden vor dem Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Die Dame wurde zur Dienststelle mitgenommen, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Sie muss nun mit einer Geldbuße sowie einem Fahrverbot rechnen.

Verkehrsunfallflucht

Erlenbach a. Main - Am Samstagmittag wurde auf dem Parkplatz unweit des Krankenhauses ein Audi A4 beschädigt. Der Fahrer des Audis hatte den Pkw dort um 12.30 Uhr geparkt. Als er etwa eine halbe Stunde später an den Pkw zurückkehrte, bemerkte er Lackkratzer und eine Delle in der Heckstoßstange. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Der Verursacher des Schadens hatte sich, ohne seine Daten zu hinterlassen, aus dem Staub gemacht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0