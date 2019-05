Mit 1,8 Promille im Krankenfahrstuhl durch Bad-Mergentheim

Weil ein 61-Jähriger am Montagabend mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim gewendet hatte, wurde er von einer Polizeistreife kontrolliert.

Die Polizisten bemerkten dann, dass der Mann nach Alkohol roch und ließen ihn ein Atemalkoholtest durchführen. Dieser zeigte einen Wert von zirka 1,8 Promille. Die Konsequenzen waren eine Anzeige und eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Ahorn: Mit Kraftrad gestürzt

Höchstwahrscheinlich technische Mängel an einem Krad war der Grund für einen Unfall am Montagnachmittag in Ahorn. Gegen 16.15 Uhr war ein 14-Jähriger mit seinem Loucin Dirt Bike von Gerichtstetten kommend in Richtung Eubrigheim unterwegs. Sehr wahrscheinlich brach während der Fahrt die Gabelbrücke der Federgabel, so dass das linke Tauchrohr der Federgabel wegbrach und das Fahrzeug unkontrollierbar wurde. Der Fahrer stürzte in Folge dessen und schlug hart auf der Fahrbahn auf. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das von ihm genutzte Kraftrad hatte keine Bauartgenehmigung, kann in der EU nicht zugelassen und darf somit nur auf Privatgeländen genutzt werden.

Königheim: E-Bike gestohlen

Auf ein E-Bike der Marke Ansmann hatte es ein Dieb am Samstag in Königheim abgesehen. Der Besitzer des dunkelblau-weißen E-Bikes, stellte dieses am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Hauptstraße zwischen einer Bank und einer Gaststätte ab. Als er nach nur fünf Minuten wieder zurückkam, war das Rad weg. Hinweise auf den Verbleib des E-Mountainbikes gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

Lauda-Königshofen: Unfall auf der Hauptstraße

Zirka 4.000 Euro Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Lauda-Königshofen. Ein 61-Jähriger wollte gegen 7 Uhr mit seinem VW von der Wilhelmstraße nach links in die Hauptstraße in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim abbiegen. Hierbei missachtete der Mann die Vorfahrt eines von links heranfahrenden Audis, sodass der VW mit der Beifahrertür des Audis kollidierte. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten bei dem Unfall verletzt.

Tauberbischofsheim: Mercedes gestohlen

Einen geparkten Mercedes Sprinter entwendeten Unbekannte am Sonntagnachtmittag in Tauberbischofsheim. Das weiße Fahrzeug mit Firmenaufschrift war auf dem Schotterparkplatz einer Firma in der Hochhäuser Straße. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werde gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Wertheim/Eichel: Wütend in der Würzburger Straße

Offenbar ließ ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag seine Wut an Mülltonnen und einem Auto in der Würzburger Straße in Eichel aus. Der Randalierer warf mehrere Mülltonnen um und trat ein Außenspiegel eines Mercedes ab, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 melden.

Wertheim: Fahrtende nach Polizeikontrolle

Zu Ende war die Fahrt eines 38-Jährigen am Montagabend in Wertheim nach einer Polizeikontrolle. Der Mann war mit seinem Auto in der Maintalstraße unterwegs und wurde dort von Polizeibeamten kontrolliert. Die Beamten vermuteten eine Drogenbeeinflussung des Mannes und ließen ihn einen Urinvortest durchführen, welcher positiv ausfiel. Aufgrund dieser Erkenntnis musste der 38-Jährige die Ordnungshüter zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Mit entsprechenden Anzeigen muss er nun rechnen.

Wertheim: Auto beschädigt

Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Montag in Wertheim mit seinem Auto einen Peugeot. Die Besitzerin des betreffenden Fahrzeugs parkte diesen gegen 7.15 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Bahnhofstraße. Als sie gegen 15.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam war dieses beschädigt. Jemand war offenbar beim Ausparken mit seinem Auto an dem Peugeot hängen geblieben und ist danach einfach abgehauen. Am beschädigten Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Zeugen eines Unfalls am Montagvormittag in der Wertheimer Bismarckstraße sucht die Polizei. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine 86-Jährige mit ihrem VW Golf von der Bismarckstraße auf den Parkplatz eines Lebensmittel-Einzelhandels. Dabei erfasste sie mit ihrem Auto eine 67-jährige Fußgängerin, die gerade rechts lief. Da die Beteiligten des Unfalls dessen Hergang unterschiedlich schildern, bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Polizei Heilbronn für Main-Tauber-Kreis/red