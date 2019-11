Mini-Fahrerin überschlägt sich: abgelenkt von einer Teekanne

Glück im Unglück hatte eine Mini-Fahrerin, die am frühen Montag von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Pkw überschlug. Die 26-jährige Frau fuhr um kurz nach 5 Uhr auf der Staatsstraße 23 05 von Mömbris in Richtung Alzenau. Auf Höhe der Dörsthöfe kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und ihr Mini überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach auf der Straße zum Liegen. Die Fahrerin blieb dabei offenbar unverletzt, sie wurde jedoch vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Die junge Frau gab an, dass ihre Tasche auf dem Beifahrersitz lag und herunterfiel. Da sich in der Tasche eine Kanne Tee befand, wollte sie diese wieder aufstellen, weshalb sie kurzzeitig abgelenkt war und deshalb ins Schleudern kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf 6.000 Euro.

Unfallflucht

Karlstein-Dettingen. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend wurde ein Volvo, der in der Luitpoldstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden (1.500 Euro) am linken vorderen Kotflügel. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Wildunfall

Alzenau-Michelbach. Bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2305 entstand am Sonntagabend ein Schaden von 1.000 Euro. Ein Chrysler-Fahrer fuhr um 22.30 Uhr von Niedersteinbach in Richtung Alzenau. Im Bereich der Hessenkurve kollidierte er mit einem Reh. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt.

Polizeiinspektion Alzenau