Miltenberg: Pfanne brennt

Am Sonntagabend, um 23.25 Uhr, wurde ein Brandalarm und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Miltenberg, in der Mainstraße gemeldet. Die eingesetzte Streife konnte den Brandort in der Wohnung eines 69-jährigen lokalisieren. Da dort niemand öffnete, wurde die Türe gewaltsam geöffnet. Der Mann lag schlafend auf seinem Sofa, konnte geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann eine Pfanne mit verbranntem Essen auf dem Herd hatte und vergaß, den Herd abzustellen. Die Pfanne wurde gelöscht, sodass ein Ausbruch des Brandes verhindert werden konnte. Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnte sie wieder betreten werden. Außer der Wohnungstüre ist kein Sachschaden entstanden.

Miltenberg: Ein weiterer vergessener Topf auf dem Herd

Ebenfalls am Sonntag, bereits um 14.30 Uhr, wurde in Miltenberg im Mudweg ein Brandmelder ausgelöst. Auch hier konnte in dem Mehrfamilienhaus Rauch ausgemacht werden. Die Wohnung eines 41-jährige wurde gewaltsam geöffnet, es befand sich in der verqualmten Wohnung aber niemand mehr. Das Haus wurde evakuiert, die Feuerwehr konnte anschließend feststellen, dass ein Kochtopf auf dem Herd vergessen wurde. Nach einer Belüftung konnte die Wohnung wieder betreten werden.

Geldbeutel gestohlen

Am frühen Montag Morgen, in der Zeit von 00.30 bis 00.45 Uhr, wurde einer 23-jährigen aus einer Handtasche die Geldbörse entwendet. Sie befand sich zusammen mit ihrem Begleiter in einer Gaststätte in Miltenberg in der Mainstraße.

Einbruch in Auto

Bürgstadt. Am Sonntag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.45 Uhr, parkte außerhalb von Bürgstadt in Richtung Freudenberg ein silberner Peugeot auf dem geschotterten Parkplatz neben der Staatstraße. In dieser Zeit wurde aus dem Fahrzeug der Geldbeutel und eine Mappe mit den Fahrzeugpapieren des Besitzers entwendet.

Scheibenwischer abgerissen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Bürgstadt, Am Stadtweg, bei einem schwarzen Audi, der Heckscheibenwischer abgerissen. Der Audi parkte auf einem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg