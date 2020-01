Miltenberg: Mit Drogen in der Hose vom Fahrrad geflogen

Am Mittwoch, gegen 19.45 Uhr sollte ein Schlangenlinien fahrender Radfahrer im Fährweg angehalten werden. Beim Erblicken des Polizeifahrzeugs trat der junge Mann in die Pedale und tat sein Möglichstes sich der Kontrolle zu entziehen. Bei dem Versuch schnellstens wegzukommen verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte, just als er ein Plastiktütchen aus seiner Hosentasche holen und wegwerfen wollte. Glücklicherweise blieb der Radfahrer beim unfreiwilligen Absteigen vom Fahrrad unverletzt. Wie sich später herausstellte, hatte der 29-Jährige versucht, ca. 3,5 Gramm Amphetamin verschwinden zu lassen. Gegen den aus Collenberg stammenden Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Unfallflucht in Kleinheubach

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 11 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter BMW angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ an der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw, da vor Ort Lackspuren gesichert werden konnten.

Polizei Miltenberg