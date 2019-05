Miltenberg: Autofahrer übersieht Radfahrer

Am Sonntag, um 09.30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger in Miltenberg von der Josef-Wirth-Straße nach rechts in die Brückenstraße ein. Der Seat-Fahrer übersah hierbei einen 50-jährigen Fahrradfahrer, der die bevorrechtigten Brückenstraße in Richtung Brücke befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Glücklicherweise blieb der Radfahrer unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Polizeiinspektion Miltenberg