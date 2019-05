Miltenberg: Autofahrer prallt gegen Toilettenhäuschen - Mann verletzt

Ein 32-Jähriger ist bei einem Unfall am Samstag in Miltenberg verletzt worden. Die Polizei teilt mit, dass der Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto die Mainstraße in Richtung Kleinheubach entlang fuhr. Als eine Katze die Fahrbahn kreuzte, wich er nach links aus – und prallte gegen ein öffentliches Toilettenhäuschen. Der Bauhof sperrte es ab. Der Schaden liegt bei geschätzt 55 000 Euro. nle