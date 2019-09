Messel: Einbrecher auf frischer Tat erwischt - Täter flüchtet

Ein Einbrecher brach am Samstagabend (14.09) sein Vorhaben ab, nachdem er von dem Bewohner erwischt wurde. Zuvor hebelte der Täter ein Fenster zum Wohnzimmer des Hauses in der Langgasse auf.

Von den Geräuschen aufgeschreckt, begab sich der über 60-jähriger Bewohner auf Ursachenforschung und überraschte dabei den Eindringling, der sofort die Flucht ergriff. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen, verlief bislang ohne Erfolg. Allem Anschein nach habe sei der Täter ohne Beute geflüchtet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Von dem Einbrecher ist lediglich bekannt, dass er

etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß gewesen sein soll.

Während der Tat war er dunkel bekleidet und hatte womöglich eine Kapuze auf.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Täter oder Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Darmstadt-Eberstadt: Kripo ermittelt nach Einbrüchen

Darmstadt-Eberstadt (ots) - Die Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in Darmstadt und in Eberstadt aufgenommen.

Im Darmstädter Lossenweg gelangten die Täter in der Zeit zwischen Samstagabend (14.09) und Sonntagmittag (15.09) über ein eingeschlagenes Fenster in den Keller eines Hauses. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die anschließende Durchsuchung der Räumlichkeiten aus bislang unbekannten Gründen ab und flüchteten ohne Beute. Ob die Eindringlinge bei der Tat gestört wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zuvor beschädigten sie auf dem Grundstück befindliche Lampen. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In Eberstadt erbeuteten Kriminelle ein Mobiltelefon, einen Laptop sowie Geld aus einer Wohnung im Fritz-Dächert-Weg. Über ein Fenster gelangten die Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (14.09) und Sonntagmittag (15.09) in die Wohnung. Der Gesamtschaden wird auf über 1500 Euro geschätzt.

Bei beiden Einbrüchen flüchteten die Täter unerkannt. Die Ermittler prüfen jetzt, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen könnten. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0)

dc/Meldungen der Polizei Südhessen