Mercedesfahrer übersieht Motorrad in Stockstadt

Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, woraufhin der 48-jährige Motorradfahrer von seinem Kraftrad Piaggio geschleudert wurde. Er zog sich hierdurch Prellungen im Brust- und Beinbereich zu. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Diebstahl aus Firmenfahrzeug in Sailauf

Im Zeitraum vom 13. - 17.01.2020 öffnete ein unbekannter Täter ein Kraftfahrzeug Peugeot. Dieses war Zur Lauterhecke abgestellt und enthielt diverse Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Stichsägen und Winkelschleifer. Der unbekannte Täter nahm mehrere der Maschinen an sich, sodass der betroffenen Firma ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg