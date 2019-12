Mercedes nach Unfall auf der A3 Schrott

Kurz vor 23 Uhr am Freitagabend war ein 29-jähriger Mercedesfahrer auf der Autobahn in

Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle

Bessenbach/Waldaschaff verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über

sein Fahrzeug. Der Mercedes prallte in die Betongleitwand und anschließend

noch in das Heck eines Sattelzuges, bevor er quer zur Fahrbahn auf dem

rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Während am Auto wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kamen sowohl der

Fahrer wie auch sein gleichaltriger Mitfahrer mit einem Schrecken davon.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle

ab, leuchteten sie aus und reinigten die Fahrbahn.

Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des

Unfallfahrzeuges auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

rah