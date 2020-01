Mercedes in Leitplanke gedrängt und geflüchtet - Unfall bei Stockstadt an A3

Nebenfahrbahn. Am Sonntagabend gegen 17.40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer die Nebenfahrbahn an der Anschlussstelle Aschaffenburg. Kurz vor der Abfahrt Mainhausen wechselte ein bislang unbekannter Auto-Fahrer von links nach rechts und übersah dabei wohl den Mercedes auf der rechten Fahrspur. Dieser musste deshalb nach rechts ausweichen und touchierte dabei die rechtsseitige Schutzplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Mercedes wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Vrursacher-Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kompaktwagen gehandelt haben.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach