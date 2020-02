Mercedes-Fahrer gefährdet beim Überholen andere Autofahrer

Mehrere Fahrzeuge mussten ausweichen und stark abbremsen. Ein blauer Mercedes A-Klasse überholte einen Lkw und gefährdete hierdurch den entgegenkommenden Verkehr. Die Polizei Miltenberg bittet nun die Fahrzeugführer, welche ausweichen mussten und hierdurch gefährdet wurden, sich zu melden. (mai)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Bürgstadt. In der Nacht auf Sonntag wurden in der Zeit von 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr ca. 10 bis 15 Wahlplakate unter anderem im Bereich Hauptstraße, Mühlgraben, Krummgasse mit roter Farbe besprüht. Die Polizei Miltenberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrsunfall infolge Alkoholgenusses

Weilbach. In der Hauptstraße kam es am Samstagnachmittag gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem geparkten Ford. Die 59-jährige Fahrerin des Audis konnte einem geparkten Ford nicht ausreichend ausweichen und beschädigte diesen an mehreren Stellen. Auch ihr eigenes Fahrzeug wurde massiv beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Pkw-Führerin wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,78 Promille, sodass im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pkw fährt auf Parkenden auf; Niedernberg

Am Samstag gegen 17.05 Uhr kam es im Nordring zu einem Verkehrsunfall; hierbei fuhr eine 25jährige Audi-Fahrerin auf einen parkenden Lkw auf. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt; an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 7500 Euro.

Unfallflucht auf Parkplatz, Obernburg

Am Freitag, 14.02.20 kam es zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Römerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter Pkw, Mitsubishi, wurde hierbei von einem bislang unbekannten, vermutlich roten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.



Originalmeldungen der Polizeiinspektionen Miltenberg und Obernbur