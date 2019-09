Mehrere zerkratzte Autos in Aschaffenburg

Hierbei wurde übers Wochenende der Lack eines Audi Q5 Am Rosensee und eines Seat Ibiza in der Erthalstraße zerkratzt. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Einem weiteren Wagen der Marke Volvo rückte der Täter am Montag, gegen 8:00 Uhr zu Leibe. Dieser stand in der Weißenburger Straße und weist nun ebenfalls Kratzspuren auf. Ob die Taten im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen der vergangenen Woche stehen, wird von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unbekannter schlägt jungen Mann in den Magen

Am Montagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, ging ein unbekannter Täter einen 24-Jährigen körperlich an. Dieser ging zum Tatzeitpunkt fußläufig durch die Parkanlage Schöntal, als ihm der fremde, ihm entgegen kommende Täter unmittelbar mit der Faust in den Magen schlug. Zuvor habe er noch den Geschädigten gefragt, warum dieser Unwahrheiten über den Täter erzählen würde. Dem 24-Jährigen blieb für kurze Zeit die Luft weg, bevor er die Polizei informierte. Er wurde leicht verletzt. Der unbekannte Täter entfernte sich in Richtung Herstallturm und wurde wie folgt beschrieben: Er war circa 24 Jahre alt, hatte eine athletische Figur und sprach Deutsch, mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Parkbank brennt

Heigenbrücken. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 23:40 Uhr, begann eine Parkbank zu brennen an. Diese stand im Kurpark und weist nun einen Schaden im dreistelligen Betrag auf. Es wird von einer Brandlegung durch einen unbekannten Täter ausgegangen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg