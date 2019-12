Mehrere hundert Rosenkränze in Buchen gefunden

Daneben lagen außerdem zwei Stofftaschen, in denen sich die Kreuze befunden haben könnten. Derzeit ist immer noch unklar wer der Eigentümer der Rosenkränze ist und wie diese den Weg ins alte Rathaus gefunden haben. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040.

Buchen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Mit einem kaputten Auto und drei beschädigten Leitpfosten endete die Fahrt am Dienstagmittag für einen 24-Jährigen. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Kia von Altheim in Richtung Rinscheim unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sein PKW nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und blieb nach mehreren Metern im Straßengraben stehen. Glücklicherweise wurde der Verunfallte nicht verletzt. Sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und hatte bei der Irrfahrt drei Leitpfosten beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt über 6.000 Euro.

Weisbach/Krumbach/Buchen: Wintereinbruch - Fahrzeuge am Limit

Einige Einsätze aufgrund des Wintereinbruchs hatten die Kräfte der Feuerwehr, Polizei sowie Abschleppdienste am Mittwochabend im Neckar-Odenwald-Kreis zu bewältigen.

Gegen 18 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich ein Linienbus in der Ortsdurchfahrt Weisbach aufgrund des Schnees festgefahren hatte. Wenig später war auch noch ein PKW wegen der Glätte gegen des Bus gefahren. Während des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Am PKW entstand schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden, am Bus zirka 500 Euro.

Auch später, gegen 21 Uhr, steckte laut einer Meldung ein Bus fest. Dieser stand vor dem Ortseingang Krumbach von Wagenschwend kommend. Der Fahrer des Busses befürchtete, dass das Gefährt aufgrund der Glätte von der Fahrbahn rutscht. Letztendlich ließ der Fahrer des Busses diesen stehen und ließ sich abholen.

Nicht mehr weiter kam auf der winterlichen Bundesstraße bei Einbach auch ein Autofahrer. Der Betroffene war mit seinem Mercedes auf der B27 unterwegs und geriet aufgrund der Wetterverhältnisse und der ungeeigneten Bereifung seines Fahrzeugs ins stocken. Ein Abschleppdienst kümmerte sich darum.

Buchen: Auto außer Kontrolle

Zum Teil am Wintereinbruch lag es, das am Mittwochabend ein Verkehrsunfall in Buchen passierten. Gegen 18.30 Uhr war eine Frau mit Ihrem PKW von Buchen-Nord in Fahrtrichtung Walldürn unterwegs. Auf der Strecke setzte sie zum Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmer bei schneebedeckter Fahrbahn an. Beim Einscheren geriet ihr Auto ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei auf dem Rücksitz mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Alle drei Insassen wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.

Mosbach: Mit Drogen erwischt

Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte des Reviers Mosbach Mittwochnacht in Mosbach. Die Ordnungshüter kontrollierten den Fahrer eines 1er BMW, der gerade in der Scheffelstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle zeigte der Kontrollierte Anzeichen einer Drogenbeeinflussung, außerdem kroch den Beamten der Geruch von Marihuana in die Nase. Beim Druchsuchen des 30-Jährigen wurden die Polizisten auch fündig, er hatte Marihuana in einer Tasche. Ein Urintest, den der Mann durchführte, schlug ebenfalls an. Die Fahrt war somit zu Ende. Der 30-Jährige musste die Polizisten zu einer Blutentahme ins Krankenhaus begleiten und muss mit einer Anzeige rechnen.

Walldürn: 150 Kilo Diebesgut

Kettensätze und Schienenzangen waren zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, offenbar Objekte der Begierde für Diebe. Die insgesamt zirka 150 Kilogramm schweren Gegenstände waren zuvor an zwei Baggern auf dem Gelände des Bahnhofs in der Walldürner Eisenbahnstraße befestigt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 in Verbindung zu setzten.

