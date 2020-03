Mehrere Verkehrsunfälle in Alzenau

Bei einem Verkehrsunfall in der Hanauer Landstraße in Alenau entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Gegen 17 Uhr hatte ein 57-jähriger Mann seinen VW auf einer Parkfläche abgestellt und übersah beim Öffnen seiner Fahrertür den Kia eines 75-jährigen Mannes. Dieser erfasste mit seiner rechten Fahrzeugseite die Fahrertür. Der VW-Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Unfall beim Ausparken

Am Dienstag gegen 15 Uhr stieß ein 59-jähriger Opel-Fahrer beim Ausparken in der Hanauer Straße gegen einen geparkten VW. Der Schaden blieb mit 600 Euro relativ gering. Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Eine 32-jährige Toyota-Fahrerin beschädigte am Dienstagabend um 19.45 Uhr beim Ausparken in der Hanauer Landstraße einen abgestellten VW. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. Unachtsames Türöffnen

Auto beim Abbiegen übersehen

Alzenau-Hörstein: Bei einem Vorfahrtsunfall an der Anschlussstelle Karlstein entstand am Dienstagmorgen ein Gesamtschaden von 4.000 Euro. Um 09.30 Uhr wollte ein 50-jähriger Renault Master-Fahrer von der A 45 nach links auf die vorfahrtsberechtigte Staatstraße in Richtung Hörstein abbiegen. Dabei übersah er den Daimler eines 39-jährigen Mannes, der von Dettingen kommend nach links auf die A 45 abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Alzenau