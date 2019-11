Mehrere Unfälle in der A3-Baustelle

Gegen 11.00 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW Transporter auf einen BMW auf, dessen Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste.

Bischbrunn: Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich um 18.45 Uhr. Der 45-jährige Fahrer eines Mercedes musste in der Baustelle in Richtung Frankfurt auf dem linken Fahrstreifen stark abbremsen. Ein nachfolgender 24-Jähriger bemerkte dies zu spät und konnte trotz eines Ausweichmanövers mit seinem Audi einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Zudem touchierte er einen VW auf der rechten Spur. Durch die drei beteiligten Fahrzeuge kam es kurzfristig zu Behinderungen im verengten Baustellenbereich. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 4000 Euro an.

Bischbrunn: Am Abend musste die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach erneut zu einer Unfallaufnahme auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ausrücken. Gegen 21.10 Uhr kam es am Übergang von drei auf zwei Fahrspuren verkehrsbedingt zu Stauungen. Ein 35-jähriger Brummifahrer war unaufmerksam und fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen auf einen VW Polo auf. Auch bei diesem Verkehrsunfall entstand lediglich geringer Sachschaden.

Unfall beim Überholen

Aschaffenburg: Eine 56-Jährige aus Kroatien verursachte am Donnerstagnachmittag auf der A 3 einen Verkehrsunfall. Die Frau war um 16.30 Uhr mit ihrem Dacia auf der mittleren Spur in Richtung Frankfurt unterwegs und scherte kurz vor dem Parkplatz Strietwald-Nord zum Überholen aus. Dabei übersah sie auf dem linken Fahrstreifen einen Ford. Aufgrund der geringen Schäden konnte die Unfallstelle geräumt werden, so dass ein zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.

vd/VPI Aschaffenburg