Mehrere Unfälle beim Fahrstreifenwechsel

Der Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 10.00 Uhr zunächst in Richtung Frankfurt auf der mittleren Spur. Als der Fahrer auf den linken Fahrstreifen ausscherte, übersah er, dass sich dort bereits ein anderer Pkw befand. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 3500 Euro geschätzt.

Bischbrunn: In der Gemarkung Bischbrunn mussten die Beamten der Verkehrspolizei am Freitagvormittag zwei Unfälle aufnehmen. Um 09.15 Uhr übersah ein 59-Jähriger, der mit einem Citroen auf der mittleren Spur in Richtung Frankfurt unterwegs war, einen Mercedes, dessen Fahrer den dritten Fahrstreifen benutzte. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 17000 Euro.

Nur zwei Stunden später war erneut ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel die Ursache eines Verkehrsunfalls. In diesem Fall befand sich jedoch der 19-jährige Verursacher mit seinem VW zunächst auf der linken Spur. Da der Verkehr stockte, fuhr der junge Mann auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte dort einen Skoda. Den Schaden gibt die Polizei mit insgesamt 10000 Euro an.

Wildunfall in Hösbach

Am Freitagabend erfasste der Fahrer eines Mercedes um 23.30 Uhr auf der A 3 ein Reh. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall ein Sachschaden von 1000 Euro, das Tier wurde getötet.

Fahrerin in Goldbach unter Alkoholeinfluss

Eine 24-Jährige geriet am Samstag um 03.55 Uhr bei Goldbach mit ihrem Pkw in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die junge Frau deutlich nach Alkohol riecht. Ein Test ergab einen Wert von 1,62 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

vd/VPI Aschaffenburg