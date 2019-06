Mehrere Schlägereien bei Privatfeier in Karlburg

Auslöser hierfür waren mehrere tätliche Auseinandersetzungen bei einer Privatfeier beim in der Nähe gelegenen Feierplatz der Karlburger Jugend. Zunächst geriet gegen 1 Uhr ein 18-jähriger Heranwachsender mit einem zwei Monate jüngeren Einheimischen aneinander. Bei diesem Streit schlug der Volljährige dem noch 17-Jährigen mit der Faust aufs Auge, so dass der Jugendliche leicht verletzt wurde. Zu größeren Tumulten kam es schließlich, als eine größere Gruppe meist kosovarischer Herkunft, gegen 02.30 Uhr, unerwünscht auf dem Feiergelände auftauchte und Stunk mit den einheimischen Jugendlichen suchte. In der Folge kam es zu mehreren Körperverletzungs- und Bedrohungshandlungen aus der Gruppe der Kosovaren. Die Lage konnte erst durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen aus Karlstadt und den Nachbardienststellen beruhigt werden. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde die Feier durch die Beamten schließlich aufgelöst. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung wird nun die Karlstadter Polizei in den weiteren Ermittlungen zu klären versuchen. Gegenstand dieser Ermittlungen sind unter anderem Straftaten wie gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Vom Unfallort entfernt: Zellingen-Retzbach

Am Freitagvormittag wurde bei der Karlstadter Polizei eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht, die sich von Mittwoch auf Donnerstag in der Retzbacher Ortsdurchfahrt ereignet hatte. Der 36-jährige Geschädigte hatte am Mittwoch gegen 20 Uhr seinen silbernen Ford Mondeo in der Oberen Hauptstraße vor seinem Wohnanwesen abgestellt. Als er am nächsten Mittag wieder sein Fahrzeug aufsuchte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an linken hinteren Fahrzeugseite, den offensichtlich ein passierender Verkehrsteilnehmer verursacht hatte und anschließend geflüchtet war. Der Schaden am Ford beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Karlstadter Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Nach Überholvorgang abgeflogen: Karlstadt-Wiesenfeld

Teuer kam am Freitagabend einem 24-Jährigen sein Überholmanöver auf der Staatsstraße zwischen Halsbach und Wiesenfeld zu stehen. Der junge Mann war mit seinem Seat Leon gegen 22.30 in Fahrtrichtung Wiesenfeld unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn kurz nach der Abfahrt Halsbach ein anderes Fahrzeug überholte. Dabei geriet das Auto nach dem Überholvorgang aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, wobei der Seat von der Fahrbahn abflog und circa 200 m weiter im anliegenden Acker zum Stehen kam. Neben einem wirtschaftlichen Totalschaden von circa 25.000 Euro hatte das abkommende Auto noch einen Leitpfosten ins Nirwana geschickt.

Alkoholisiert unterwegs: Karlstadt-Karlburg

Einen guten Riecher bewiesen am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht Beamte der Karlstadter Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Karlburger Siedlung. Bei der besagten Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Opel-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,9 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein Test am beweiskräftigen Automaten den Alkoholwert bestätigte.Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Polizei Karlstadt/red