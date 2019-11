Mehrere Rehunfälle im Spessart

Am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die B 27 in Richtung Gössenheim. Kurz vor seinem Auto querten mehrere Rehe die Fahrbahn. Ein „Nachzügler“ wurde dabei von seinem Audi im Frontbereich leicht touchiert. Das Wild flüchtete in den angrenzenden Wald, weshalb der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro.

Am Montagabend gegen 20.20 Uhr befuhr ein 69-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten nach Kleinwernfeld. Dabei erfasste er ein die Straße querendes Reh. Das Wild wurde getötet. Am Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Ladendiebe erwischt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Montag gegen 13.30 Uhr entnahm ein 39-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße 2 Pizzasticks im Gesamtwert von 1,58 Euro aus der Auslage und verzehrte diese noch im Geschäft. Anschließend verließ er den Laden ohne zu bezahlen.

Der Mann wurde der Polizei übergeben. Gegen ihn wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Am Montagabend gegen 17.30 Uhr wurde eine 72-jährige Rentnerin in einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Die Rentnerin legte im Kassenbereich nicht alle Waren aus ihrem mitgebrachten Einkaufskorb aufs Kassenband, sondern schleuste einen Teil durch die Kasse ohne zu bezahlen. Dies wurde allerdings vom Verkaufspersonal bemerkt und zur Anzeige gebracht. Der Wert des Diebesgutes wird auf knapp 11,- Euro beziffert.

Auto vorsätzlich verkratzt

Gemünden am Main, OT Adelsberg, Lkr. Main-Spessart

Am Sonntag, im Zeitraum von 19.30 bis 21.30 Uhr parkte ein 29-jähriger Autofahrer seinen Pkw Daimler Benz auf einem Parkplatz an der Adolphsbühlhalle. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze dort das hintere Seitenteil des Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

(Martin Maier/Polizei Gemünden/kick)