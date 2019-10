Mehrere Objekte in Alzenau mit Graffiti besprüht

Zum einen hinterließ der unbekannte Täter eine Zahlenkombination mit schwarzer Farbe auf dem Betonpfosten eines Anwesens in der Einhardstraße. Im zweiten Fall beschmierte er ein Auto der Marke Honda, der in der Kolpingstraße abgestellt war, mit der gleichen Zahlenkombination, diesmal in weißer Farbe. Außerdem verunzierte er eine Grundstücksmauer mit mehreren Graffitis. Zu guter Letzt schlug er dann in der Prischoßstraße zu. Hier besprühte er eine Wand der dortigen Turnhalle. Der Gesamtschaden summiert sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf circa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Wildunfall: Sommerkahl-Vormwald

Am Samstag um 20 Uhr kollidierte ein Skoda-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Vormwald und Schöllkrippen mit einem Fuchs. Hierbei entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Polizei Alzenau/ienc