Mehrere Fahrerfluchten in Aschaffenburg

Ein weiteres Fahrzeug wurde im Zeitraum von Montag, 18:45 Uhr bis Dienstag, 10:00 Uhr beschädigt. Hier streifte ein unbekanntes Fahrzeug das Heck eines Pkw Ford Mustang, der in der Paulusstraße geparkt war. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden dem Eigentümer.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfall bei "Sieben Wege"

Rothenbuch: Am Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein VW die Kreisstraße AB 4 aus Rothenbuch kommend in Richtung „Sieben Wege“. An der Kreuzung zur Kreisstraße AB 5 gelang es dem Fahrer nicht rechtszeitig abzubremsen, um einem bevorrechtigten, von links kommenden Pkw Fiat die Vorfahrt zu gewähren. Der VW rutschte in den Kreuzungsbereich, wo es zur Kollision mit dem Fiat kam. Die Fronten beider Fahrzeuge wurden eingedrückt, so dass die Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Fiat trug eine Knieverletzung von dem Unfall davon, so dass sie von den Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht wurde.

vd/Polizei Aschaffenburg