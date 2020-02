Mehrere Auffahrunfälle bei Gemünden

An der Einmündung zur Wernfelder Straße musste eine vorausfahrende, gleichaltrige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi verkehrsbedingt anhalten. Der BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.300 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 19.00 Uhr, befuhr der 45-jährige Fahrer eines VW Passat die Staatsstraße 2303 von Karsbach kommend in Fahrtrichtung Gemünden.

Etwa auf Höhe vom Kreuzkloster fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw (Bundeswehrfahrzeug) auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Baum in Mittelsinn überfahren

Am Donnerstag gegen 19.15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Ortsverbindungsstraße von Mittelsinn in Richtung Aura. Aufgrund eines Schneesturms war ein Baum umgeknickt und lag auf der Fahrbahn. Der 23-Jährige erkannte dieses zu spät und überfuhr den Baum. Der dadurch verursachte Schaden an der Fahrzeugfront des Pkw Seat Leon wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Waschbär in Mittelsinn überfahren

Am Donnerstagmorgen gegen 06.15 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2304 von Burgsinn in Richtung Mittelsinn unterwegs. Ca. 100 Meter vor der Bahnunterführung überfuhr er einen Waschbär.

Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Geparkten Pkw in Fellen angefahren

Am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr stieß die 45-jährige Fahrerin eines Kleintransporters beim Rückwärtsrangieren in der Barbarossastraße gegen einen geparkten Pkw VW. Hierbei entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

vd/Polizei Gemünden