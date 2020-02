Mehrere Alkoholsünder in Obernburg erwischt

Gegen 18.35 Uhr fiel einer Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Miltenberger Straße ein VW-Fahrer auf. Bei der Überprüfung auf Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und machten hierauf einen Test am Alcomaten. Nachdem dieser 0,78 Promille ergab, musste der Alkohohlsünder seinen Pkw stehen lassen.

Ähnlich erging es auch einem Opelfahrer, der im Mömlingtalring auf seine Fahrtauglichkeit überprüft wurde. Bei dem Rentner zeigte der Alcomat 0,82 Promille an. Hierauf war auch bei dem Opelfahrer die Fahrt zu Ende.

Beide Kontrollierte erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro und 2 Punkte in Flensburg.

Ohne Fahrerlaubnis in Wörth unterwegs

In der Ausfahrt der B 469, Höhe Obernburg ist eine Flucht vor einer Polizeikontrolle am Montag Nachmittag beendet worden.- Einer Zivilstreife der PI Obernburg war in Wörth ein amtsbekannter Schwarzfahrer aufgefallen, der mit seinem Audi A 6 in der Presentstraße unterwegs war. Als die Streife versuchte, den 33-Jährigen anzuhalten, gab dieser Gas und versuchte sich, teilweise bis zu 200 km/h schnell, der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Verfolgung des Audifahrers ging von der Presentstraße auf die B 469 in Fahrtrichtung Obernburg. Hier konnte der Flüchtende von einer unterstützenden Streife im Bereich der Ausfahrt Obernburg Süd zur Anhaltung bewegt werden. Bei der Überprüfung des Schwarzfahrers und Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mussten die eingesetzten Beamten unmittelbaren Zwang bei dem unkooperativen Audifahrer anwenden.

Unfall mit erheblichem Sachschaden in Obernburg

Beim Ausfahren von einem Grundstück eines Autohandels ist eine Stockstädterin am Montag Mittag gegen 14.10 Uhr verunfallt. Die junge frau wollte mit ihrem BMW Mini in die Römerstraße einfahren und übersah hierbei einen bevorrechtigten Audi A 6, dessen Fahrer, von Großwallstadt kommend, Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge auf der Kreisstraße entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Sachbeschädigung an Leidersbacher Schule

Übers Wochenende haben unbekannte Vandalen an der Mittelschule im Stauden weg eine Fensterscheibe eingeworfen. Am Montag Vormittag stellte der Hausmeister der Schule fest, dass die Scheibe mittels eines großen Steins eingeworfen wurde. Anwohner des Staudenwegs, die hier am Wochenende verdächtige Personen, möglicherweise Jugendliche oder Kinder, die sich verdächtig gemacht haben, bemerkt haben, werden um Hinweise gebeten.

Hinweisgeber können sich auch vertraulich an die Gemeindeverwaltung oder die Schulleitung gegeben werden.

vd/Polizei Obernburg