Mehrere Alkohol- bzw. Drogenfahrten festgestellt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 19:35 Uhr im Bessenbacher Weg konnten die Beamten beim 21-jährigen Fahrer eines Opel drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Deswegen wurde beim Fahrer eine Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle durchgeführt.

Gegen 21:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Mercedes in der Hofgartenstraße auf. Eine anschließende Kontrolle ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 43-jährigen Fahrers sichergestellt wurde.

Bei der Kontrolle eines holländischen VW in der Löherstraße gegen 03:00 Uhr bemerkten die kontrollierenden Beamten des OED Aschaffenburg eine leichte Alkoholisierung sowie drogentypische Auffälligkeiten beim 22-jährigen Fahrer. Auch bei ihm wurde deswegen eine Blutentnahme angeordnet. Nachdem der holländische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben und der Fahrer im Anschluss entlassen.

Zur ungefähr gleichen Zeit wurde in der Hofgartenstraße ein VW Golf kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden beim Fahrer ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weshalb auch in diesem Fall eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen durchgeführt wurde.

In allen o.g. Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrer erwartet nun jeweils ein Straf- oder Bußgeldverfahren.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 11:15 Uhr, touchierte ein Taxi ein in der Elsässer Straße geparkten Toyota. Der Taxifahrer hatte zuvor Fahrgäste aussteigen lassen und streifte beim Wenden den ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Taxifahrer, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Polizeibeamte beleidigt

Am Samstag gegen 17:00 Uhr wurde eine kleine Personengruppe in der Schillerstraße kontrolliert, nachdem sich diese zuvor ungebührlich gegenüber Passanten verhalten hatte. Im Rahmen der Kontrolle fiel vor allem ein 35-Jähriger auf, der sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten sofort aggressiv und äußerst respektlos verhielt. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte er die Beamten mehrfach mit wüsten Beschimpfungen und Gesten, weshalb ihn nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung erwartet. Den im Anschluss erteilten Platzverweis kamen die Störenfriede letztendlich nach.

Kreis Aschaffenburg

Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Großostheim. Ca. 10.000,- Euro Sachschaden und eine verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag gegen 17:35 Uhr in der Aschaffenburger Straße ereignet hat. Der 66-jährige Fahrer eines Fiat befuhr die Stadtseestraße und wollte nach rechts in die Aschaffenburger Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 71-jährigen Ford-Fahrerin. Diese wurde bei der Kollision leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war glücklicherweise nicht notwendig. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim 66-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholvortest durchgeführt wurde, der einen Wert von über einer Promille ergab. Deswegen wurde im Anschluss eine Blutentnahme beim Beschuldigten durchgeführt sowie der Führerschein zur Vorbereitung des Entzuges vorläufig sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung.

Parkrempler unter Alkoholeinfluss

Kleinostheim. Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wurde ein Parkrempler zwischen zwei Sattelzügen auf dem Parkplatz eines Autohofes in Kleinostheim mitgeteilt. Ein 53-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine blieb beim Einparken am Führerhaus eines daneben geparkten Sattelzuges hängen. Nach dem Anstoß setzte der Führer sein Fahrzeug wieder zurück und legte sich schlafen. Nachdem er durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung geweckt worden war, nahm diese deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - er ergab eine Alkoholkonzentration von deutlich mehr als einer Promille. Deswegen wurde auch in diesem Falle eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Berufskraftfahrers sichergestellt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 6000,- Euro geschätzt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses.

Bei Wildunfall verletzt

Großostheim. Am Samstag, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem Wildunfall mit einer Rotte Wildschweinen. Eine 60-jährige BMW-Fahrerin fuhr von Großostheim in Richtung Aschaffenburg, als kurz vor der Obernburger Straße eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. Der BMW kollidierte mit drei Wildschweinen und wurde nicht unerheblich beschädigt. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste jedoch zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden.

Sachbeschädigung an Pkw

Sailauf. Am Samstag, gegen 23:35 Uhr, bemerkten zwei Zeugen laute Geräusche in der Grüntalstraße. Durch das Fenster konnten sie dann eine Person erkennen, die mit einem Gegenstand auf einen geparkten Ford einschlug. Es wurden vier Scheiben und die zwei Scheinwerfer eingeschlagen, der Sachschaden wird auf 1500,- Euro geschätzt. Obwohl bereits eine Personenbeschreibung vorhanden ist, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230 um weitere sachdienliche Hinweise.

