Mazda fährt in Alzenau rückwärts gegen einen Container

Dabei stieß sie mit der Stoßstange am Fahrzeugheck gegen einen Müllcontainer, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war. Die junge Dame handelte vorbildlich und verständigte die Polizei. Am Container entstand lediglich ein leichter Sachschaden. Der Sachschaden am Mazda fiel deutlich höher aus. Der Gesamtschaden wurde auf 2600 Euro beziffert.

Mehrere Unfälle durch Vorfahrts-Missachtung

Kahl am Main: Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines BMWs befuhr am Montag gegen 08:15 Uhr die Alzenauer Straße von Alzenau kommend in Fahrtrichtung Kahl am Main. Als sie die Kreuzung zur Freigerichter Straße passieren wollte, fuhr eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw Mini aus der Freigerichter Straße nach rechts auf die Alzenauer Straße ein und nahm der BMW Fahrerin somit die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt. Beide Pkw wurden jedoch so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wurde auf 8000 Euro geschätzt.

Alzenau-Hörstein: Am Montag gegen 05:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Staatsstraße 2443 zur Einmündung in das Industriegebiet Alzenau Süd. Zuvor befuhr eine 39-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito die Staatsstraße von Hörstein kommend und wollte von dort aus nach rechts in das Industriegebiet abbiegen. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Fahrer eines Jeeps, welcher von Karlstein kommend ebenfalls nach links in das Industriegebiet abbiegen wollte. Im Bereich wo beide Abbiegespuren zusammen führen, kam es schließlich zum Zusammenstoß. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro beziffert.

Mömbris: Eine 68 Jahre alte Fahrerin eines VW Polos fuhr am Montag gegen 18:02 Uhr vom REWE Parkplatz am Klinger und bog von dort aus nach links auf die Klingerstraße ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Skoda Superb die Klingerstraße in Richtung Heimbach. Im Kreuzungsbereich vor dem Parkplatz des REWE Marktes kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein gesamter Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Fahrradfahrerin zieht sich nach Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu

Kahl am Main: Am Montagvormittag gegen 10:10 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin den Fahrradweg entlang der Staatsstraße von Karlstein in Richtung Kahl. Als sie die Einmündung zur Bergwerkstraße passierte, wurde sie von einem 42-jährigen Fahrer eines Daimlers übersehen, der zur gleichen Zeit die Bergwerkstraße befuhr und von dort aus nach rechts in Richtung Karlstein abbiegen wollte. Der Daimler touchierte schließlich das Fahrrad und die Fahrradfahrerin stürzte dadurch vom Rad. Die 59-jährige musste mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Pkw kommt nach rechts von Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden

Kahl am Main: Am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr befuhr eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Hanau. Auf Höhe der Gemeinde kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrem Fahrzeug einen Verkehrspoller. Es entstand ein gesamter Sachschaden von ca. 2250 Euro.

Unter Drogeneinfluss einen Pkw gelenkt

Alzenau: Ein 30-jähriger Fahrer eines Fiats fiel um 21:30 Uhr einer Polizeistreife auf, als er die Brentanostraße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein anschließender Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund von berauschenden Mitteln.

vd/Polizei Alzenau