Mazda-Fahrer rammt Mauer und verletzt sich leicht

Um 7.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mazda-Fahrer in Richtung Schöllkrippen. In einer Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte eine Grundstücksmauer. Da bei der Kollision die Airbags auslösten erlitt der Fahrer leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Mazda hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert.

Auffahrunfallin Mömbris - Radfahrer bleibt unverletzt

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2305 endete am Dienstag für einen jungen Radfahrer zum Glück noch glimpflich. Gegen 19 Uhr musste eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Niedersteinbach fuhr, Höhe Einmündung Am Markt, verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 12-jähriger Radfahrer, der hinter ihr fuhr, offenbar zu spät, so dass er auf den Pkw auffuhr. Der Junge stützte vom Rad. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht, wobei keine Verletzungen festgestellt werden konnten. Der Schaden blieb mit 50 Euro gering.

Auffahrunfall in Dettingen - Mopedfahrer verletzt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Frankenstraße wurde am Dienstagmorgen ein junger Mopedfahrer mittelschwer verletzt. Um kurz nach 7 Uhr musste ein 46-jähriger Opel-Fahrer verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, da ein vor ihr fahrender Wagen nach links in die Auwanne abbiegen wollte. Der hinter ihr fahrende 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades registrierte dies zu spät, so dass er auf das Heck des Autos auffuhr. Er stürzte zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des linken Handgelenks zu. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg. Der Gesamtschaden summiert sich auf 4.500 Euro.