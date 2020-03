Matratze in Hösbach angezündet

Ein Zeuge entdeckte die kokelnde Matratze und begann, diese noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. An der Hausfassade entstanden Rußspuren und Putzabbröckelungen. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Mit ungültigem Kennzeichen unterwegs

Am Montag um 16:30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Lamprechtstraße. An seinem Fahrzeug war ein Kurzzeitkennzeichen angebracht, dessen Gültigkeit am 17.03.2020 abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Anzeigen wegen Vergehen nach dem Kraftfahrsteuergesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz werden vorgelegt.

Verletzt nach Hundebiss

Bereits am Freitag um 7:20 Uhr wurde eine 20-Jährige in der Inselstraße von einem Labrador gebissen. Sie erlitt hierbei leichte Abschürfungen und ein Hämatom. Die Ermittlungen gegen den 55-jährigen Besitzer des Tieres dauern an.

Diebstahl aus Dachbodenabteil

Im Verlauf der letzten Woche wurde ein Teil eines Speichers in einem Mehrfamilienhaus in der Hettingerstraße von einem unbekannten Täter durchsucht. Dem Unbekannten fielen eine Bratgabel sowie ein Feuerlöscher als Beute in die Hände. Schaden: 50 Euro.

Leicht verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw

Großostheim: Am Montag um 15:15 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Fahrrad die Obernburger Straße in Richtung Niedernberg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw Citroen auf der Straße in gleicher Richtung. Der Autofahrer wollte die Radfahrerin auf gerader Strecke überholen, unterschätzte jedoch die Überholstrecke und musste wegen eines entgegen kommenden Lkw stark abbremsen. Trotzdem touchierte der Wagen das Hinterrad, worauf die Frau zu Boden stürzte. Sie kam mit Verdacht auf multiple Prellungen und Schürfwunden ins Klinikum Aschaffenburg. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 5.000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg