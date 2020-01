Massive Behinderungen nach Unfall auf der B469 bei Obernburg

Kurz vor 16.30 Uhr wollte ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer vom Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte in Fahrtrichtung Miltenberg wieder auf die rechte Fahrspur der Bundesstraße wechseln. Hierbei übersah er vermutlich einen von hinten ankommenden Ford Transit. Dessen 23-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in die Fahrerseite des Mercedes. Der drehte sich durch den Zusammenstoß um 180 Grad und prallte in einen auf dem Verzögerungsstreifen stehenden VW.

Nach dem Zusammenstoß blockierten der VW und der Mercedes die rechte Fahrspur und den Ausfahrtsbereich. Der Ford kam einige Meter weiter auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der Verursacher schwere Verletzungen. Er musste ebenso wie der 55-jährige VW-Fahrer, welcher leicht verletzt wurde, nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Insassen des Ford blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Feuerwehr Obernburg sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus und reinigte die Fahrbahn. Um das ausgelaufene Öl zu beseitigen, musste eine Fachfirma anrücken, weshalb sich die Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden hinzogen. Die Bundesstraße war deshalb über längere Zeit komplett gesperrt. Zeitweise konnte eine Spur freigegeben werden. Gegen 18.30 Uhr konnte eine Fahrbahn durchgehend befahren werden. Es staute sich auf mehreren Kilometern auf der Bundesstraße. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet.

rah