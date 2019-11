Marktheidenfeld: Zwei Mountainbikes gestohlen

Zwei Mountainbikes der Marke Cube, davon ein E-Bike, wurden im Stadtgebiet entwendet. Das schwarze E-Bike mit angebautem metallic-blauem Flaschenhalter im Wert von etwa 2000 €, stand in der Zeit von Dienstag, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:00 Uhr, unverschlossen vor der Sparkasse in der Luitpoldstraße. Ein schwarz-grünes Mountainbike, Typ: Aim SL black’n’flashgreen, war am Dienstag, von 11:45 bis 21:00 Uhr, vor dem Gesundheitspark in der Baumhofstraße abgestellt. Es war mittels Spiralschloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 660 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zwei Baggerlöffel gestohlen

Marktheidenfeld. Zwei Baggerlöffel einer Firma, die Straßen-und Tiefbauarbeiten durchführt, wurden in der Zeit von Dienstag, 06:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:30 Uhr, im Eichenfürster Weg von derzeit unbekannten Tätern gestohlen. Die zwei Grabgeräte, die jeweils mehr 50 kg wiegen, waren zur Sicherung unterhalb einer Radladerschaufel eingeklemmt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld