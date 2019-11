Marktheidenfeld: Zwei Autos müssen nach Unfall abgeschleppt werden

Bei der Kollision zweier Autos entstand am Dienstag ein Sachschaden in Höhe von 9000 €. Eine 81-jährige Autofahrerin wollte gegen 12:10 Uhr rückwärts aus der Hofeinfahrt eines Anwesens auf die Mühlenstraße fahren. Dabei übersah sie eine 69-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Grafschaftsstraße befuhr, und stieß mit ihr zusammen. Es wurde niemand verletzt, aber die Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

kev/Polizei Marktheidenfeld