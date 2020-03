Marktheidenfeld: Schwerer Verkehrsunfall

Der Fahrzeugführer eines Kleintransporters fuhr am 06.03.2020, um 05:00 Uhr, auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, auf dem rechten Fahrstreifen. Unmittelbar vor dem Transporter befand sich ein Sattelzug. Auf Höhe der Anschlussstelle Marktheidenfeld fuhr der Fahrer des Kleintransporters aus bislang ungeklärter Ursache, auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Infolgedessen schleuderte der Kleintransporter nach links über den mittleren sowie linken Fahrstreifen und stieß dort gegen die Betonleitwand. Dann kam der Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der Sattelzug kam infolge der Kollision auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer des Kleintransporters kam schwer verletzt in das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Die A3 wurde infolge der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt und es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

Zwei leichte Verkehrsunfälle

Auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain ereigneten desweiteren zwei leichte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 700 Euro.

Gegen 22:58 Uhr , am 05.03.2020, wurde ein VW-Passat am Parkplatz Strietwald Nord von Beamten der Verkehrspolizei kontrolliert. Im Rahmen der Dursuchung des Autos wurde in einer Zigarettenschachtel eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der Fahrzeugführer konnte keine schriftliche Erlaubnis des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte vorweisen, weshalb die Drogen sichergestellt wurden. Der Fahrzeugführer wies keine drogenbedingten Auffälligkeiten auf und konnte seine Fahrt fortsetzen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

stru/ Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach