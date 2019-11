Zur Kollision zweier Autos mit 2000 € Sachschaden kam es am Donnerstag, gegen 13:10 Uhr. Der 77-jährige Fahrer eines Opel Meriva fuhr aus Richtung Hafenlohr kommend über die neue Mainbrücke und wollte in den Kreisverkehr in Richtung Georg-Mayr-Straße einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrer eines VW Polo und stieß mit diesem zusammen. Es wurde niemand verletzt.

kev/Polizei Marktheidenfeld