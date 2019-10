Marktheidenfeld: Mann fährt mit Elektro-Tretroller gegen Porsche und flüchtet

Zu einem Auffahrunfall mit 1000 Euro Sachschaden und anschließender Unfallflucht kam es am Dienstag, gegen 15:40 Uhr, in der Luitpoldstraße. Der 19-jährige Fahrer eines Elektro-Tretrollers befuhr die Luitpoldstraße hinter einem Porsche Cayenne. Als dessen Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der Tretrollerfahrer hinten auf. Nachdem der Pkw-Fahrer den jungen Mann ansprach und zum Anhalten aufforderte, fuhr dieser mit seinem E-Roller davon. Zufällig sah der Autofahrer den Rollerfahrer kurze Zeit später im Ortsbereich Hafenlohr. Obwohl der junge Mann auch hier erneut davon fuhr, konnte der Autofahrer die Personalien des Unfallverursachers in Erfahrung bringen. Gegenüber der Polizei räumte der Rollerfahrer dann die Unfallflucht ein.

Pfosten beschädigt und weggefahren

Rothenfels-Bergrothenfels. In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7:45 Uhr, wurde ein Pfosten in der Bergrothenfelser Straße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen Sandsteinpoller am Ende der Bergrothenfelser Straße, kurz vor der Einfahrt zur Burg, und verschob und verschrammte diesen. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von 1500 € zu kümmern.

Polizei Marktheidenfeld