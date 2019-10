Marktheidenfeld: Gefährlich überholt, ausgebremst und beleidigt - Zeugen gesucht

Kurz vor dem zweiten Kreisverkehr überholte der Mercedes in einer Rechtskurve einen anderen Verkehrsteilnehmer. Da Gegenverkehr kam, scherte der Mercedes knapp vor dem anderen Pkw ein, sodass dieser eine Vollbremsung machen musste. Der überholte Fahrer hupte daraufhin den Überholer an, was dieser mit einem unnötigen Bremsmanöver quittierte, sodass der Überholte erneut eine Vollbremsung machen musste. In der Würzburger Straße in Marktheidenfeld parkte der Mercedes schließlich und der Fahrer wurde von dem Überholten zur Rede gestellt.

Hierbei wurde der Verkehrssünder dann auch noch ausfällig und bedachte sein Gegenüber mit unflätigen Ausdrücken. Mögliche Zeugen werden in allen drei Fällen gebeten, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu wenden.

Minibagger beschädigt

Marktheidenfeld, OT Glasofen, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Mittwoch, 09.10.19 gegen 17:30 bis Donnerstag 10.10.19 gegen 07:45 Uhr wurde ein Minibaggerauf einer Baustelle in Eichenfürst (zwischen Golfplatz und B8) durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt, indem dieser eine Scheibe der Kabine einschlug. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht – BMW beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, 12.10.19 zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein schwarzer 1er BMW, welcher in der Georg-Mayr-Str. 1 in Marktheidenfeld parkte, durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt, wobei die Stoßstange vorne links verkratzt wurde. Der Schaden könnte sowohl von einem anderen Pkw, als auch von einem Fußgänger mit Einkaufswagen o.ä. verursacht worden sein. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.