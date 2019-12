Marktheidenfeld: Dieb klaut Parfüm aus Drogeriemarkt

Nachdem der unbekannte Mann sich auffällig im Geschäft verhielt, sprach ihn eine Verkäuferin an. Daraufhin floh der Mann und rannte aus dem Laden. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet verlief negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß, schwarze Hautfarbe, er trug eine schwarze Brille sowie einen dunkelgrünen Parker mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Absperrkette gestohlen

Marktheidenfeld. Eine Absperrkette im Wert von etwa 100 € wurde in der Zeit von Montag, 25.11.19 bis Sonntag, 08.12.19, gestohlen. Mit Pfosten und Metallketten war ein Wiesengrundstück, welches direkt am Radweg/Regina-Schleicher-Weg, kurz nach dem Festplatz liegt, abgegrenzt. Die Frontkette (direkt am Radweg) und einen roten Schraubverschluss einer Metallstange nahm ein unbekannter Täter mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Betrug beim Autokauf

Marktheidenfeld. Zu einem Betrug beim Autokauf kam es am Donnerstag, 24.11.19, im hessischen Königstein. Nach „erfolgreichem“ Verkaufsgespräch leistete ein Käufer für einen VW Golf eine Anzahlung von 400 € in bar. Nachdem es bisher nicht zur Übergabe des Autos kam, erstattete der Käufer Anzeige bei der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der vermeintliche Verkäufer den Wagen bereits an mehrere Geschädigte „verkauft“ hat.

Geparkter Pkw Seat beschädigt

Esselbach. Ein geparkter blauer Seat wurde am Montag, zwischen 10:30 und 12:50, beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand der Seewiese in Richtung Esselbach, als ein unbekannter Fahrzeugführer an dem Seat vorne links einen Schaden in Höhe von 500 € verursachte und sich anschließend unerkannt entfernte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld