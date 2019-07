Marktheidenfeld: Betrunkener Randalierer übernachtet in der Zelle

Gegen 01:55 Uhr wurde mitgeteilt, dass eine männliche Person im weißen T-Shirt einen Briefkasten im Innenstadtbereich beschädigt sowie einen Gegenstand in den Vorraum eines Geldinstitutes geworfen hätte. Die Polizeistreife traf kurz darauf einen alkoholisierten 25-jährigen Mann an und nahm ihn zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Mann trug ein weißes T-Shirt. Während der Fahrt zur Dienststelle sowie auf der Dienststelle führte der Mann sich aggressiv auf, spuckte ins Fahrzeug und später in den Haftraum und beleidigte die Beamten mit Kraftausdrücken. Nach der Ausnüchterungsnacht in der Zelle konnte er am Donnerstagvormittag wieder entlassen werden. Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung folgt.

E-Bike gestohlen

Kreuzwertheim. Am Mittwoch, zwischen 18:00 und 19:00 Uhr, wurde „In der Frühmeß“ ein blau-graues E-Bike der Marke Falter, Typ E88 D-Trapez, im Wert von 1000 € gestohlen. Das Rad war in einer offen stehenden Einzelgarage untergestellt. Einer Nachbarin kam gegen 18:30 Uhr, ein Radfahrer entgegen, der auffallend schnell die Straße entlang fuhr. Ob es sich dabei um das gestohlene Fahrrad gehandelt hat, konnte die Frau nicht sagen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre, dunkler Hauttyp, grünes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auf Gegenfahrbahn geraten - 14.000 € Sachschaden

Marktheidenfeld. Aus ungeklärter Ursache kam am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn des Nordrings. Der 46-jährige Fahrer eines VWs befuhr den Nordring in Richtung Innenstadt und der 23-jährige Fahrer eines Mercedes kam ihm entgegen, als der VW-Fahrer plötzlich auf den linken Fahrstreifen zog und mit dem Mercedes kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden, während der Mercedes fahrbereit blieb. Defektes Kleinkraftrad gestohlen Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Dienstag wurde ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Eco Bike Panter II im Wert von 100 € gestohlen. Das Zweirad war zu diesem Zeitpunkt defekt und nicht fahrbereit. Es stand vor einer Scheune in der Lengfurter Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld