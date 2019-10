Marktheidenfeld: Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Autofahrer

Am Äußeren Ring kam es am Montag gegen 16:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aus Unachtsamkeit fuhr der 55-jährige Fahrer eines Audi A 4 auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Opel Astra auf, woraufhin dieser auf einen Kleinbus rollte. Der 41-jährige Opel-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, begab sich aber selbständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtsachschaden wird mit 2350 € beziffert.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld