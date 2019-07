Mann verletzt sich bei Sturz vom Heuboden in Markt Triefenstein

Dadurch zog er sich eine Fraktur des linken Oberarms zu. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die UNI-Klinik nach Würzburg geflogen.

Auf geparktes Auto gerutscht: Birkenfeld

Auf ein geparktes Auto rutschte am Donnerstag, gegen 19 Uhr, eine Auto-Fahrerin. Sie befuhr mit ihrem Mitsubishi Space Star die Zellinger Straße, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die nasse Fahrbahn geriet ihr Auto ins Rutschen und sie beschädigte einen geparkten VW Golf am Heck. Der Gesamtsachschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Geparktes Auto zerkratzt: Marktheidenfeld

Einen Schaden von etwa 4000 Euro richtete ein unbekannter Täter an einem geparkten weißen 3er-BMW an. Der Wagen stand am Donnerstag, von 7 bis 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz an der Tennishalle am Äußeren Ring. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht - 2500 Euro Sachschaden: Rothenfels

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer drückte vermutlich beim Rangieren die hintere rechte Seitenwand eines geparkten weißen VW Tourans ein.

Unfallflucht in der Baumhofstraße: Marktheidenfeld

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, in der Baumhofstraße. Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes fuhr ein unbekannter Auto-Fahrer rückwärts und fuhr einem nachfolgenden weißen Opel Combo auf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Wer hat den Unfall beobachtet?

Polizei Marktheidenfeld/ienc