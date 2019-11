Mann verfolgt ab A3-Einhausung bei Hösbach sturzbetrunkenen Autofahrer bis die Polizei kommt

Am Samstagnachmittag meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer telefonisch bei der Autobahnpolizei und teilte ein Fahrzeug mit, dessen Fahrer im Bereich der Einhausung große Probleme damit hatte, seinen Pkw sicher zu steuern. Obwohl der Mitteiler auf dem Weg nach Hause war, nahm er einen Umweg in Kauf und folgte dem anderen Wagen, bis die Streife aufschließen konnte. In Laufach wurde das Fahrzeug angehalten und der 55-jährige Fahrer kontrolliert. Hierbei war den Beamten relativ schnell klar, dass offensichtlich übermäßiger Alkoholgenuss zur unsicheren Fahrt geführt hat. Ein Test ergab einen Wert von 2,66 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

Reifenplatzer mit Folgen

Waldaschaff - Am Samstag sorgte ein kaputter Reifen für zwei Unfälle. Zunächst platzte gegen 10.45 Uhr am Auflieger eines Sattelzuges ein Reifen. Die Teile landeten in Fahrtrichtung Frankfurt auf der Fahrbahn und beschädigten einen weiteren Lkw. Bei diesem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 1300 Euro. Eine Weiterfahrt war erst nach einem Reifenwechsel möglich. Der Brummi stand zwar auf dem Standstreifen, da die Arbeiten aber auf der linken Seite durchgeführt werden mussten, war eine Sperrung des rechten Fahrstreifens durch die Polizei erforderlich. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer zu weit nach rechts, erfasste das Absperrmaterial der Polizei und verursachte einen Schaden von 200 Euro.

mai/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach