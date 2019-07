Mann verdreht Außenspiegel und verbiegt Scheibenwischer an Kia

Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag, gegen 23:20 Uhr, einenKia. Dieser stand zur Tatzeit im Lärchenweg, als der Täter die Außenspiegel verdrehte und den Scheibenwischer verbog. Die Spiegel konnten wieder hergestellt werden. Trotzdem entstand dem Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Der unbekannte Täter konnte als circa 1,80 Meter großer Mann beschrieben werden, der seine braunen, langen Haare zu einem Zopf gebunden hatte. Er war zudem schlank und trug ein helles Oberteil.

Wer kann weitere Informationen zu dem Mann geben? Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Vier Unfallfluchten in Aschaffenburg

Aschaffenburg. In der Zeit von Samstag, 22:45 Uhr bis Sonntag, 00:45 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen 3er BMW. Dieser stand am rechten Fahrbahnrand in der Ziegelbergstraße und weist nun Schäden am linken Heck auf. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Ein weiterer unbekannter Fahrzeugführer streifte einen blauen Peugeot. Dieser stand am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr, auf einen Parkplatz in der Maximilianstraße. Nun befinden sich am rechten Heck Kratzer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Eigentümerin eines Renault stellte am Montag, gegen 18:40 Uhr, ihr Fahrzeug für eine Stunde in der Rotwasserstraße ab. Als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrzeugfront von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Ein vierter unbekannter Täter touchierte mit seinem Fahrzeug einen grauen Kia. Er war am Montag, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, auf dem Parkplatz in der Darmstädter Straße, gegenüber des Volksfestplatzes abgestellt. Nun befindet sich an der Heckstoßstange rechts eine Delle. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg