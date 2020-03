Mann stürzt an Straßenbahnhaltestelle in Alsbach und wird schwer verletzt

Durch eine Straßenbahn schwer verletzt wurde am Montagabend (23.03.) kurz nach 22 Uhr ein 21-jähriger Alsbacher. Als die Straßenbahn bereits angefahren war und den Haltestellenbereich Am Hinkelstein verließ, verlor der junge Mann laut Zeugenaussagen das Gleichgewicht und geriet in der Folge mit dem Bein in den schmalen Spalt zwischen dem Beiwagen der Straßenbahn und der Haltestelle. Der Verunfallte verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

dc/Meldung der Polizei Südhessen