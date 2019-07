Mann soll Dobermannwelpen in Marktheidenfeld geschlagen haben - Polizei beschlagnahmt den Hund

Nachdem sie den Vorfall bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld gemeldet hatte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Landgericht Würzburg ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Dieser wurde umgehend vollzogen und der Welpe beschlagnahmt. Der 40-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz verantworten.

Kreuzwertheim. Verkehrsunfallflucht.

Am Freitag, den 26.07.2019 erstattete eine 64jährige Besitzerin eines Audi A6 eine Strafanzeige wegen eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am vorherigen Mittwoch hatte sie an ihrem, auf dem Parkplatz beim Biergarten am Main, geparkten Pkw einen Zettel gefunden. Auf diesem teilte eine unbeteiligte Zeugin mit, dass sie gesehen hatte, wie der Audi gegen 19:30 Uhr von einem anderen Pkw angefahren wurde. Sie hatte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und eine Fahrerbeschreibung gemerkt. So konnte schließlich ein 82jähriger Suzukifahrer als Verursacher ermittelt werden. Durch den Unfall entstand am Audi ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Marktheidenfeld. Fahrrad gestohlen.

Im Zeitraum von Dienstag, den 23.07.2019, 10:00 Uhr bis Donnerstag, den 25.07.2019, 20:00 Uhr wurde aus dem Hof des Anwesens Äußerer Ring 9 ein Fahrrad durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das weiße Rad der Marke Bulls und des Typs Pulsar Cross war zwar mit einem Spiralschloss gesichert, allerdings an keinem anderen Gegenstand, wie z.B. einem Fahrradständer, angeschlossen. Es hatte einen Wert in Höhe von ca. 350 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld (Tel.-Nr. 09391/9841-0) erbeten.

Marktheidenfeld. Verkehrsunfallflucht.

Am 26.07.2019 beobachteten zwei Zeugen um 14:20 Uhr, wie auf dem Tankstellengelände der HEM-Tankstelle in der Karbacher Straße ein roter VW Polo einer 48jährigen Karbacherin angefahren wurde. Der Verursacher, der einen blauen 3er BMW Kombi fuhr, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro gekümmert zu haben. Da sich die Zeugen das Kennzeichen des BMW gemerkt hatten, konnten Kollegen der Polizeiinspektion Würzburg-Land einen 52jährigen Mann aus Waldbüttelbrunn als verantwortlichen Fahrer ermitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Karbach. Brennholz gestohlen.

Ein 59jähriger Karbacher hatte ca. vier Ster Eichenholz in der Verlängerung der Brückenbachstraße in Richtung Staatsstraße 2348, am Übergang von den Feldern zum Wald gelagert. In der Zeit vom 01.06.2019 bis 27.07.2019 haben bislang unbekannte Täter die ca. 40cm dicken und 90 cm langen Stämme mit einem entsprechend geeigneten Fahrzeug abtransportiert. Dies bemerkte der Geschädigte, als er das Brennholz schließlich verarbeiten wollte. Es hatte einen Wert von ca. 160 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld (Tel.-Nr. 09391/9841-0) erbeten.

Erlenbach b.Marktheidenfeld. Mehrere Pkw verkratzt.

Wie jetzt erst bekannt wurde, verkratzte ein bzw. mehrere unbekannte/r Täter im Zeitraum vom 25.12.2018 bis 26.07.2019 im Ringweg mehrere Pkw eines 47jährigen Erlenbachers. An den Pkw der Marke Opel und an einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen Vergehen der Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld (Tel.-Nr. 09391/9841-0) erbeten.

Marktheidenfeld. Parfum und Kosmetika gestohlen.

Am Samstag, den 27.07.2019 befand sich ein 76jähriger Rentner mit seiner 47jährigen Tochter gegen 13:00 Uhr im Drogeriemarkt Müller am Marktplatz. Der Rentner wurde durch Angestellte des Marktes dabei beobachtet, wie er zwei Frauenparfums einsteckte. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben und die Ware wieder auszuhändigen, flüchtete der Rentner. Da sich seine unwissende Tochter aber noch im Markt befand, kam er kurze Zeit später zurück. Die gestohlene Ware hatte er zuvor noch in der Nähe des Marktes in einem Gebüsch versteckt. Sie konnte wieder aufgefunden werden. Es fanden sich noch einige Artikel mehr. Sie hatten einen Wert in Höhe von 234,64 Euro. Gegen den 76jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls nicht geringwertiger Sachen eingeleitet.

Marktheidenfeld. Ohne ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag, den 27.07.2019 um 17:50 Uhr in der Friedenstraße stellte sich heraus, dass der 22jährige Fahrer eines Pkws mit Anhänger nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die zulässigen Gesamtgewichte des Gespanns sprengten den Rahmen des für den 22-Jährigen Zulässigen. Für ihn war die Weiterfahrt damit vorbei. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.